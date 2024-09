PSG x Brest: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Francês 2024/25 estão de volta. Neste sábado (14), o PSG recebe o Brest às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 4ª rodada da Ligue 1.

Como chega o PSG

O clube de Paris faz um bom início de temporada e mostrou que há vida sem Mbappé. Isto porque o PSG venceu as três primeiras rodadas do Campeonato Francês, com boas atuações, e está na liderança isolada da competição, com 100% de aproveitamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o atacante Barcola, grande destaque da equipe com quatro gols em três jogos, está confirmado para o jogo deste sábado.