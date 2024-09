Presidente do Santos desconversa sobre futuro de Fábio Carille

Técnico ainda não consegue convencer em campo mesmo com o clube na vice-liderança da Série B do Brasileiro

Mesmo na vice-liderança da Série B, o técnico Fábio Carille ainda não conseguiu convencer a torcida e membros dentro do Santos. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), durante a apresentação do novo uniforme, o presidente Marcelo Teixeira desconversou sobre a permanência do treinador.

“Todo trabalho que o Santos faz e fez essa semana é com vistas a alcançar um grande resultado. Estou muito esperançoso que o Santos vá fazer uma boa apresentação no domingo, alcance uma vitória e continue com a sua trajetória que é alcançar a vaga, buscar a liderança dessa competição e fechar o ano buscando o nosso objetivo principal”, disse Teixeira.