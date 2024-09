Presidente do Atlético pede paz e união no clube: ‘Vamos trabalhar em equipe’

Após empate em 0 a 0 com o São Paulo, que garantiu a classificação do Atlético-MG às semifinais da Copa do Brasil, o presidente do clube, Sérgio Coelho, fez um apelo por paz e unidade interna. Em coletiva de imprensa, ele solicitou a colaboração de todos os atleticanos, incluindo o ex-mandatário, para garantir o sucesso contínuo do time.

“Para alcançarmos bons resultados, precisamos do apoio de todos. A contribuição da torcida e da imprensa será crucial. Peço também o apoio público do ex-presidente, que recentemente tem criticado nossa gestão. Nas próximas semanas e meses, sua ajuda será fundamental para que possamos conquistar mais uma Copa do Brasil e, quem sabe, outra Libertadores”, enfatizou Coelho.

