Pedro, do Flamengo, é operado no Rio de Janeiro

Atacante passou pelo procedimento no joelho esquerdo com o mesmo médico que fez a cirurgia em 2018, quando teve lesão parecida

Pedro, atacante do Flamengo, passou pela cirurgia no joelho nesta sexta-feira (13/9), em um hospital do Rio de Janeiro. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante treinamento da Seleção Brasileira, na semana passada. O maior artilheiro do Brasil em 2024 está fora do restante da temporada e deve voltar apenas em meados de 2025.

O clube carioca informou por meio de uma nota oficial que o procedimento foi bem-sucedido e que a expectativa é que o jogador receba alta do hospital neste sábado.