Paysandu x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Desesperados por vitórias, Paysandu e Guarani fazem confronto, neste sábado (14), às 17h, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio da Curuzu, em Belém, e promete ser crucial para ambas as equipes que lutam contra o rebaixamento. O Papão da Curuzu ocupa a 15ª posição, com 27 pontos. O Bugre, entretanto, encontra-se na última colocação, com 21 pontos.

Onde assistir

O duelo entre Paysandu e Guarani, aliás, terá transmissão do canal GOAT e Premiere.

Como chega o Paysandu

O Paysandu terá um velho conhecido para substituir Hélio dos Anjos, demitido após revés diante do Amazonas: Márcio Fernandes. Curiosamente, o treinador deixou o comando do Vila Nova neste ano após goleada por 6 a 0 sofrida justamente para o Papão, na final da Copa Verde. Eslí García, com seis gols, é o goleador da equipe no torneio.