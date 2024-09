Palmeiras tem desfalques, e Abel deve mudar time no Brasileirão

Sem Zé Rafael, técnico português terá a volta dos selecionáveis e de Victor Reis, recuperado de lesão. Ele briga por posição na defesa Crédito: CESAR GRECO

O Palmeiras segue preparação para o duelo contra o Criciúma, no próximo domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (13), o técnico Abel Ferreira deu indícios do time que vai a campo contra os catarinenses. E há possibilidade de mudança na escalação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, o zagueiro Vitor Reis está de volta após se recuperar de uma edema na coxa direita. Ele vem ganhando espaço com o treinador português e disputa uma vaga na defesa com Gustavo Gómez, Murilo e Naves.

Além do jovem defensor, Abel Ferreira pôde contar com os selecionáveis durante o treinamento. Dessa maneira, Estêvão, Richard Ríos e Gustavo Gómez retornam à equipe sem que tenham ficado fora de partidas durante a Data Fifa. Por outro lado, o Palmeiras não poderá contar com Zé Rafael, suspenso pelo STJD por conta da suspensão após o clássico contra o São Paulo, no dia 18 de agosto. Além do volante, o Alviverde não terá Marcelo Lomba, Gabriel Menino e Mayke, lesionados. Na próxima semana, o Verdão vai entrar com pedido de efeito suspensivo no STJD sobre a sanção de quatro jogos sofrida por Zé Rafael. O clube entende que ele cumprindo mais uma partida de punição aumenta as chances de reduzir o tempo de pena.