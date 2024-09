Ortiz ‘mergulha’ em nova posição no Flamengo e detalha estudos de adaptação como volante

Jogador figurou entre os destaques da classificação do Rubro-Negro à semifinal da Copa do Brasil, após nova vitória sobre o Bahia por 1 a 0 Crédito: Jogada 10

Com assinatura de Bruno Henrique, De Arrascaeta marcou o gol que levou o Flamengo à 17ª semifinal de Copa do Brasil de sua história – recordista no país. Léo Ortiz, porém, também deveria receber crédito pelo feito, visto que agiu como uma espécie de autor intelectual da jogada. Contratado como zagueiro, o volante precisou voltar às origens, nos tempos de base, para se reinventar em outra função no Rubro-Negro. Se adaptar – ou readaptar – à função não tem sido uma missão tão simples para Léo Ortiz, que já revelou sua preferência pela zaga. O jogador, no entanto, se colocou à disposição para atuar na ‘volância’ diante das carências no elenco e tem, inclusive, buscado se especializar mais no setor. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Surgiu essa oportunidade principalmente na Copa América. Acredito que venho aprimorando e crescendo ainda em relação a isso. Acho que a cada jogo, cada treino, cada momento que tenho de refletir sobre o que eu fiz dentro do jogo. O que eu acertei e o que eu errei para adaptar e crescer o meu jogo. Apesar de eu ter feito essa função na base, ainda estou me reinventando e voltando a alguns comportamentos que eu tinha lá”, e concluiu:

“A gente conversa sempre, não só com Tite, mas com todos auxiliares e analistas. Pego vídeo para analisar, estudar. Hoje tenho maturidade muito boa para eu mesmo pegar os vídeos e analisar, crescer com isso”. Entrosamento com companheiros A readaptação à “volância” ocorre paralelamente à adaptação ao estilo de jogo do Flamengo. E o entrosamento, que evolui a cada treino ou partida, pode ser considerada uma peça-chave em todo esse processo. Ter domínio não só da sua função, mas das principais características de seus companheiros pode facilitar o próprio desempenho em campo – e Ortiz sabe disso. Na origem da jogada do gol, por exemplo, Ortiz revelou que buscava inicialmente por uma especialidade de Arrascaeta: um passe entre linhas. A tentativa deu errado quando rebateu no adversário, e o volante, então, acionou a velocidade de Bruno Henrique.

“Na verdade, eu vim procurando o Arrasca durante todo o jogo, em todo momento ali entre linhas. Eu sei que ele gosta de jogar muito naquela função ali, a gente sabe o quanto ele complica os adversários naquela posição de campo. Eu tentei buscar, logo ela rebateu, e a gente sabe que agora a gente está com um outro homem de frente ali, com uma outra característica”, e continuou: “O Pedro já é um jogador mais de retenção, de segurar a bola, e o Bruno a gente sabe que é um cara que busca atacar sempre o espaço. Logo que ela rebateu, eu já dei o passe para frente, buscando a profundidade. Lógico que tem que valorizar também o movimento do Bruno, que vinha buscando isso no jogo inteiro. Às vezes não dá para pensar muito, mas é mais buscar na ideia sobre o que o atacante gosta de fazer”. Nova função no Flamengo A nova função na verdade é uma velha conhecida de Léo Ortiz. Aliás, no que se refere a Flamengo, sequer pode ser tratada como inédita ou improviso. Isso porque o jogador atuou mais vezes como volante do que como zagueiro desde que chegou ao clube, no início do ano.