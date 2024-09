Marcos Braz descarta novas contratações em 2024: ‘Trouxemos oito jogadores’

Dirigente do Flamengo enalteceu os atacantes que estão à disposição do técnico Tite até o fim da temporada

Após a vitória do Flamengo diante do Bahia, no Maracanã, pela Copa do Brasil, o vice-presidente de futebol Marcos Braz falou com a imprensa. Sobre contratações, o dirigente garantiu que o clube carioca não buscará novos reforços para esse ano.

“Estão encerradas (as contratações). A gente entende que se encerrou o processo da janela (de transferências). Trouxemos oito jogadores, quatro agora e quatro no começo do ano. A gente entende que temos centroavante na casa. Centroavante que já resolveu o nosso problema por várias vezes. Você tem o Bruno Henrique, você tem o Carlinhos, enfim… você tem o Gabigol, a gente entende que se encerraram as negociações e qualquer tipo de contratação. Pelo menos, a piori, é o que eu posso falar nesse momento pra vocês”, explicou.