Manchester City x Brentford: onde assistir, escalações, arbitragem

Tetracampeões e líderes do atual Inglês jogam em casa e esperam manter a campanha 100%

No Etihad Stadium, o Manchester City recebe o Brentford, neste sábado (14/9), às 11h (de Brasília). Este jogo vale pela quarta rodada da Premier League inglesa, Com três vitórias nos três primeiros jogos, os tetracampeões lideram a competição e mostram que são favoritos ao quinto título seguido. Por sua vez, o Brentford não é um rival qualquer: vem fazendo bons jogos e entraram na rodada em sexto lugar, com seis pontos. Mas querem mostrar contra um grande que é capaz de voos maiores.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney transmitem a partir das 11h (de Brasília).

Como está o Manchester City

O técnico Guardiola não terá o holandês Aké, que se se machucou na data-fifa defendendo o seu país na Liga das Nações. Mas o treinador está tranquilo. Afinal, Gvardiol, que funciona muito bem como lateral-esquerdo, assume a sua vaga. Mais uma vez Savinho estará entre os titulares. Com o brasileiro em campo, Grealish deve começar no banco, já que De Bruyne e Doku estão garantidos no esquema 4-2-3-1 e, claro, o artilheiro Haaland é presença certa.