Internacional conta com retorno de jogadores de seleções aos treinos

O Internacional teve a volta de jogadores que atuaram por suas seleções na data Fifa, em treino desta sexta-feira (13). Tratam-se do colombiano Rafael Borré e do equatoriano Enner Valencia, convocados para jogos das Eliminatórias sul-americanas. O primeiro participou normalmente da atividade com o elenco, enquanto o segundo realizou apenas trabalhos na academia.

Borré esteve presente em todo o treino, pois teve desgaste apenas com a viagem, já que não atuou pela seleção colombiana em compromissos na última data Fifa, apesar da convocação. Por outro lado, Valencia foi titular nas duas partidas do Equador, diante do Brasil e Peru. Por sinal, no segundo embate, marcou o único gol do jogo. O meio-campista Bruno Tabata foi outro atleta que focou em trabalhos na academia. Ele chegou a realizar o aquecimento com o grupo, mas depois foi para a parte interna do centro de treinamento. A expectativa é a de que apareça no treinamento neste sábado (14).