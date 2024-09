Inter lança camisa inspirada no Beira-Rio; veja imagens

O Inter, em parceria com a Adidas, lançou nesta sexta-feira a terceira camisa do clube para a temporada 2024. O modelo é inspirado na arquitetura do Beira-Rio, que recentemente foi afetado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, e destaca a importância da casa colorada para a torcida.

A camisa é predominantemente cinza, com as membranas do Beira-Rio estampadas. O escudo do Inter e o símbolo da adidas aparecem em branco. As clássicas três listras da marca se destacam em vermelho nos ombros. Para completar o uniforme, os calções e meiões contrastam em branco predominante com detalhes em vermelho como as três listras e o símbolo do Clube.

Os jogadores Gabriel Carvalho, Wesley Ribeiro e Fernando Reges, do elenco principal masculino, e Tamara Paranaguá, Bruna Benites e Analuyza França, do time feminino, participaram da produção do vídeo e das fotos da campanha.