Ignácio e Diogo Barbosa estão em estágios diferentes de recuperação no Fluminense

O Fluminense terá praticamente força máxima para o duelo com o Juventude, no domingo (15), com exceção dos três jogadores que passaram por cirurgias. Assim, Diogo Barbosa e Ignácio estão em estágios diferentes da recuperação, mas ainda distantes de retornar aos gramados. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o zagueiro iniciou o trabalho de transição para retornar aos gramados, de acordo com o cronograma do clube no CT Carlos Castilho. No entanto, há chances de estar à disposição diante do Atlético-MG, no jogo de volta das quartas da Libertadores, na Arena MRV.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Diogo Barbosa, por sua vez, está mais avançado no processo de recuperação. Afinal, ele já trabalha no campo e tem mais chances de estar à disposição do técnico Mano Menezes no jogo de volta das quartas da Libertadores. A partida acontece no dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília), em Minas Gerais.