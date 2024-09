Hulk destaca classificação do Atlético e encara jogos de Copas como ‘finais’

Atacante admite que título do Brasileirão para o Galo está distante e procura focar na Copa do Brasil e Libetadores

O Atlético está na semifinal da Copa do Brasil após empatar com o São Paulo, na Arena MRV. Após o duelo, o atacante Hulk destacou a classificação do Galo e diz que encara os jogos de Copas, seja do Brasil ou Libertadores, como finais até o fim da temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A gente tem que ser inteligente. Hoje nossa realidade é essa, encarar os jogos da Copa do Brasil e Libertadores como finais. É onde a gente pode chegar a um título, o Brasileiro está mais difícil. São Paulo é um time muito bem treinado, e nossa equipe mostrou que é capaz”, disse Hulk.