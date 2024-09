Fluminense embarca para Caxias com novidades; os relacionados

O Fluminense terá três novidades na lista de relacionados para seu jogo de domingo (15), contra o Juventude. O mais esperado do trio é Germán Cano, enfim recuperado de dores no pés direito. Ele embarcou, nesta sexta-feira (13), junto com a delegação do Flu a Caxias do Sul, onde a equipe volta a atuar após duas semanas sem compromissos.

Além dele, há possibilidade de estreias na equipe de Mano Menezes. Afinal, o treinador convocou o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes e o volante Victor Hugo pela primeira vez. As informações são do “ge”.

