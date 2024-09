Flamengo quebra próprio recorde de público em 2024

Maior público do ano aconteceu na classificação do Rubro-Negro contra o Bahia, pela Copa do Brasil, no Maracanã

Casa cheia mais uma vez! O Flamengo bateu o próprio recorde de público no Maracanã neste ano, na classificação para as semifinais da Copa do Brasil contra o Bahia, na última quinta-feira (12). O Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Arrascaeta, e avançou com o placar agregado de 2 a 0. No primeiro jogo, Bruno Henrique marcou o gol da vitória.

E o triunfo aconteceu, portanto, diante de 65.662 torcedores. Destes, 60.839 pagaram pelo ingresso. Assim, superou a partida contra o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o time carioca colocou 60.536 pagantes, com 65.381 presentes, no Maracanã.

Aliás, o Flamengo tem oito dos dez maiores públicos do Brasil nesta temporada. São três partidas pela Libertadores, duas pela Copa do Brasil, duas no Campeonato Carioca e uma no Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, São Paulo e Cruzeiro completam o top-10. Confira a lista completa: