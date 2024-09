Ex-técnico Sven-Goran Eriksson é enterrado; Beckham comparece

O ex-técnico Sven-Goran Eriksson foi enterrado nesta sexta-feira (13) em sua cidade natal, Torsby, no sudoeste da Suécia. Centenas de pessoas acompanharam o funeral, incluindo o ex-jogador David Beckham, que foi comandado pelo sueco durante a passagem dele pela seleção da Inglaterra.

A cerimônia ocorreu sob chuva, na igreja de Fryksände, Torsby, na região de Värmland. Cerca de 600 participantes participaram da última despedida de Eriksson. Além do ídolo do Manchester United, Nancy Dell’Olio, ex-companheira do sueco, e o técnico Roy Hodgson foram outros nomes presentes no enterro.