Ex-Internacional, Hugo Mallo é condenado por assédio sexual

O lateral-direito espanhol Hugo Mallo foi condenado por assédio, nesta quinta-feira (12), em julgamento que ocorreu no país europeu. Entretanto, a pena do ex-Internacional não envolve a privação de liberdade, mas sim o pagamento de multa e custas do processo que totalizam sete mil euros. No câmbio atual, essa quantia equivale a R$ 43,7 mil. A decisão cabe recurso.

A situação que levou Hugo ao banco dos réus aconteceu em 2019, período que ele ainda defendia as cores do Celta de Vigo. Antes de confronto com o Espanyol, por LaLiga, o atleta hoje com 33 anos tocou nos seios da mulher que incorporava a mascote do clube catalão. Com isso, a mesma apresentou denúncia de caso que só teve sua efetiva conclusão cinco anos depois.