Ex-ator da Globo chora ao falar de arrependimento com Garrincha

O experiente ator Osmar Prado, de 77 anos, se emocionou ao falar sobre Garrincha durante participação no programa ‘Conversa Com Bial’, da TV Globo. O artista, que teve no ídolo do Botafogo um exemplo para interpretar o jogador Mingo, na novela ‘Bandeira 2’, chorou ao lembrar um momento vivido com o eterno camisa 7.

Durante uma conversa no programa, uma imagem de Osmar Prado com Garrincha foi exibida para o ator. Foi então que ele citou um episódio em que se arrependeu por não ter defendido o ‘anjo das pernas tortas’.