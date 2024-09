Empoli x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visita o Empoli neste sábado (14), às 13h, no estádio Carlo Castellani. As duas equipes chegam invictas para a partida. Mas a Juve soma sete pontos (duas vitórias e um empate), atrás apenas da Inter de Milão pelo saldo de gols. Já o Empoli aparece em sétimo lugar, com cinco pontos. Portanto, duas igualdades e um triunfo.

Onde assistir

O canal ESPN 4 transmite a partir das 13h (de Brasília).

Confira a classificação do Campeonato Italiano