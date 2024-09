Emocionado, Evertton Araújo agradece carinho da torcida: ‘É muito gratificante’

Com 21 anos, Evertton Araújo foi ovacionado por mais de 60 mil torcedores ao ser substituído no Maracanã, na vitória por 1 a 0 do Flamengo contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Após a partida, o jovem falou sobre a emoção que sentiu com o carinho dos rubro-negros.

“Pô, é difícil falar (enxuga lágrimas). É muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu sempre fui um cara que trabalhei bastante, sempre acreditei que as coisas dariam certo. Uma frase que eu sempre levo comigo, como eu falei na última entrevista, é que ‘Deus ajuda quem trabalha’. Eu acho que se eu continuar trabalhando, dando o meu melhor sempre, as coisas vão acontecer. E, graças a Deus, foi um sonho realizado, o Maracanã lotado, e eu jogando como titular. Fico muito feliz e realizado”, afirmou Evertton.