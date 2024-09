Em parceria com a Umbro, Grêmio apresenta terceiro uniforme para 2024

O Grêmio, em parceria com a Umbro, apresentam o terceiro uniforme da equipe para a temporada 2024. O modelo representa uma homenagem aos 70 anos do Estádio Olímpico Monumental, que por quase seis décadas foi a casa do Imortal e presenciou diversas conquistas do maior do Sul. Assim como, também faz alusão ao ex-jogador “Everaldo Estrela Dourada”, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1970.

A nova camisa traz em sua extensão diversas estrelas, além de elementos visuais do clube estampados em marca d’água. Aliás, na parte superior do manto estão outros detalhes celestes do Grêmio. A vestimenta também carrega o escudo do Imortal na versão de 1970, quando o time homenageou Everaldo pelo título da Copa do Mundo, além de um patch especial pelos 70 anos do Olímpico.

Detalhes da nova camisa do Grêmio

O novo manto do Imortal também é uma homenagem do Grêmio para a Umbro, sua fornecedora de material esportivo que comemora 100 anos em 2024. Assim, a camisa leva um logotipo diferenciado do diamante, símbolo da marca, que é ainda realçado no layout da gola.