Diretor atualiza dívida do Corinthians; veja os valores

A dívida do Corinthians aumentou em 122 milhões nos últimos meses, totalizando R$ 2,3 bilhões. É o que informou o diretor financeiro do clube, Pedro Silveira, no “Dia da Transparência”, nesta sexta-feira (13), no CT Joaquim Grava. Ao lado dele estiveram o presidente Augusto Melo, o consultor Fred Luz, o diretor jurídico Leonardo Pantaleão e o secretário geral Vinicius Cascone.

“Passou-se um semestre e a dívida, que era de R$ 2.189 bilhões, hoje é de R$ 2.310 bilhões, divididas entre oneroso, arena e tributário. Recentemente, foram adicionados passivos fiscais que não estavam provisionados ou contabilizados, que são referentes ao passado, não são referentes a essa gestão atual desse ano de 2024. Então, são R$ 220 milhões que, em breve, estarão sendo adicionados ao balanço e que parte disso é uma dívida municipal e parte é uma dívida federal. A dívida bruta do Corinthians, no final de 2023, era de R$ 2.189 bilhões”, anunciou.

Transferências

Silveira também falou sobre as agitadas atividades do Corinthians no mercado de transferências. Afinal, o Timão contratou o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os volantes Charles, Alex Santana e José Martinez, além dos atacantes Talles Magno, Héctor Hernández e, claro, Memphis Depay. Ainda assim, segundo ele, houve superávit no balanço do time paulista.

“A gente traz um superávit na janela de R$ 39 milhões, onde o Corinthians, esse ano, está economizando R$ 19 milhões de quando a gente começou a janela de custos. Isso foi um trabalho feito em conjunto. Onde a gente mapeava a cada nova contratação, a cada nova negociação, tanto a entrada do jogador como a saída, foi um trabalho muito intenso”, explicou.