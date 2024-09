Corinthians projeta estreia de Memphis Depay; saiba quando

O atacante Memphis Depay fez seu primeiro treino com o elenco do Corinthians, nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. O holandês trabalhou com bola e realizou todos os protocolos normalmente, antes do jogo contra o Botafogo, pela 26ª rodada do Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contudo, Memphis Depay ainda passa por recondicionamento físico e não será relacionado para o confronto. Entretanto, o Corinthians já definiu o planejamento e projeta a estreia do novo reforço no dia 21 de setembro, contra o Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série A. O jogo, aliás, será, às 16h, na Neo Química Arena. A informação é da “ESPN”.