CBF confirma partida entre Botafogo e Grêmio em Brasília

Confederação Brasileira de Futebol confirma partida entre as equipes no Mané Garrincha no dia 28 de setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, na tarde desta sexta-feira (13) a alteração de local da partida entre Botafogo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado, 28 de setembro, às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28° rodada do campeonato.

O Alvinegro é o mandante da partida. No entanto, a equipe carioca abriu mão de jogar no Nilton Santos por um acordo que fez com o time gaúcho por conta das fortes enchentes do primeiro semestre no Rio Grande do Sul.

Dessa forma, a partida entre Botafogo e Grêmio no primeiro turno aconteceu no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Com mais de 15 mil torcedores presentes, o Botafogo venceu por 2 a 1, gols de Cuiabano e Júnior Santos. Pelo Tricolor, Gustavo Nunes balançou as redes.