Cazé TV renova parceria com federação paulista e transmite o Estadual em 2025

De acordo com o jornal “A Folha de São Paulo”, a Cazé TV, o Goiolge e a federação paulista reforçaram a sua parceria para a transmissão do Campeonato Paulista de 2025, como já aconteceu neste ano. A autorização é para transmitir 30 jogos. Aliás, o Paulistão de 2025 também terá a transmissão de algumas partidas pela Record, na TV aberta e no Youtube da federação Paulista. Ainda segundo o jornal, o anúncio do acordo deve sair em breve.

Dessa forma, o Google e a Cazé TV (Livemode) já fecharam acordo para transmissão de um segundo torneio no Brasil. Na semana passada, o Google acertou parceria para comprar jogos dos times da Liga Forte União dos Brasileiros de 2025 a 2027. Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude são os times integrantes. A Cazé TV transmitirá as partidas. Já Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória venderam seus direitos para a Globo.

A Cazé TV foi criada em 2019 e é um verdadeiro case de sucesso no mundo esportivo e digital. Em tão pouco tempo, o canal já soma mais de 16 milhões de inscritos, com cobertura de grandes competições como Eurocopa e Jogos Olímpicos de Paris.