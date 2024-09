Brusque x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo de distintos, neste sábado, às 17h, no Gigantão das Avenidas, pela 26ª rodada da Série B Crédito: Jogada 10

Brusque e Vila Nova duelam, às 17h, deste sábado, 14, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia de Marcelo Cabo pelo quadricolor e um reencontro com o técnico Luizinho Lopes. Na tabela de classificação, o cenário é bem distinto para as duas equipes. O Vila Nova, aliás, ocupa a quarta posição, com 42 pontos. Já o Brusque, afinal, encontra-se em situação delicada, na 19ª colocação, com apenas 23 pontos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A partida entre Brusque e Vila Nova, aliás, terá a transmissão do Canal GOAT, no Youtube, e pelo Premiere.

Como chega o Brusque O Brusque terá desfalque e retornos. Por conta do terceiro cartão amarelo, o atacante Paulinho Moccelin está fora do jogo. O meia-atacante Diego Mathias retorna após cumprir suspensão na partida contra o Santos. No entanto, o time tem grande número de pendurados: Matheus Nogueira, Éverton Alemão, Ianson, Alex Ruan e Rodolfo Potiguar. Cristovam, Maurício, Alex Ruan e Neto, por sua vez, segue no departamente médico. O lateral-direito Ronei, aliás, sofreu uma torção no pé durante o treino de quarta-feira e pode ficar fora do jogo contra o Vila Nova.