Botafogo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado, no Nilton Santos, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro

Depois de duas semanas de pausa para a Data-Fifa, o Campeonato Brasileiro está de volta. E com jogão. Afinal, Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (14/9), no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela 26ª rodada da competição.

O Botafogo é líder da competição com 50 pontos. Dessa forma, o Alvinegro busca se manter na primeira colocação, além de ampliar a vantagem para o segundo colocado, que atualmente é de dois pontos. Por outro lado, o Corinthians é o 17° colocado com 25 pontos e briga para deixar a zona de rebaixamento.

Onde assistir

O confronto deste sábado (14/9), terá as transmissões no Sport TV e no Premiere a partir das 21h (de Brasília).