Betis vence Leganés com gol de Vitor Roque no Espanhol

Atacante emprestado pelo Barcelona marca pela primeira vez com a camisa do clube de Sevilha

O Betis venceu o Leganés por 2 a 0, nesta sexta-feira (13), na partida de abertura da 5ª rodada do Campeonato Espanhol. O destaque ficou com o primeiro gol de Vitor Roque com a camisa do clube de Sevilha, aos 28 minutos do segundo tempo. O atacante brasileiro está emprestado junto ao Barcelona, até o final da temporada. Além disso, Abde Ezzalzouli completou a vitória no estádio Benito Villamarín.

Dessa maneira, Vitor Roque confirma a boa fase na temporada. Isto porque o atacante foi um dos destaques da vitória da Seleção Brasileira contra o México, no domingo passado, em amistoso disputado em São Januário durante a Data Fifa de setembro.

Com ajuda de Vitor Roque, o Betis conquistou a primeira vitória na La Liga 2024/25 e subiu oito posições na tabela. No momento, o clube de Sevilha está em 9º lugar, com cinco pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por outras equipes no decorrer da rodada.