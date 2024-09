Atlético segura o São Paulo e está na semifinal da Copa do Brasil

O Atlético segurou o São Paulo, na Arena MRV, e está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, Galo e Tricolor empataram sem gols, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Por vencer a partida de ida, poderia empatar com qualquer placar. A equipe mineira foi bem defensiva, enquanto os paulistas tiveram mais posse de bola, porém sem eficiência nas finalizações e amargam o resultado.

Com o resultado, o Atlético agora vai pegar o Vasco na próxima fase da competição. As datas e horários ainda serão definidos. Agora, os times voltam campo no domingo, às 18h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, enquanto o Tricolor segue em Minas e encara o Cruzeiro, no Mineirão.

Equlíbrio

Atlético e São Paulo fizeram um duelo de equilíbrio no primeiro tempo. O Galo dominou os primeiros momentos da partida, mas sem efetividade. A equipe mineira teve pelo menos uma chance clara para marcar. Gustavo Scarpa e Paulinho assustaram Rafael antes, mas o atacante quase abriu o placar nos acréscimos. Hulk deixou o camisa 10 na cara de Rafael, mas o goleiro fez grande defesa. O Tricolor, por sua vez, demorou para incomodar Everson. Os paulistas buscaram contra-ataques, mas com muita dificuldade para balançar as redes.