Atlético-GO x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo pela parte inferior da tabela, Atlético-GO e Vitória entram em campo neste sábado (14), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), a bola rola às 16h (de Brasília). Quatro pontos separam os rubro-negros na classificação. Na lanterna, o Dragão tem 18 pontos, enquanto o Leão da Barra, na 18ª posição, tem 22.

Onde assistir

O Premiere transmite o confronto.