Athletico-PR x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Furacão e Leão do Pici se enfrentam, neste sábado, às 18h30, na Ligga Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão

Após entrarem em campo no meio de semana, Athletico-PR e Fortaleza duelam, neste sábado (14/9), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão vem de uma eliminação na Copa do Brasil. Já o Leão do Pici foi até Porto Alegre e tinha a chance de ser líder, mas perdeu para o Internacional.

Na 12ª colocação, o Furacão tem 29 pontos, somente quatro acima do Corinthians, o primeiro time na zona do rebaixamento. Mas a equipe tem dois jogos a menos do que a maioria dos rivais. O Fortaleza, por sua vez, soma 48 pontos, na segunda posição, e tem nova chance de ultrapassar o líder Botafogo.

Onde assistir

O jogo entre Athletico-PR e Fortaleza, aliás, terá a transmissão da Cazé TV e Rede Furacão.