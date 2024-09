Arena do Grêmio receberá o dobro de público contra Flamengo e Criciúma

Partidas serão as próximas do clube no Brasileirão. Agora, serão 24 mil torcedores entre gremistas e visitantes no estádio Crédito: Jogada 10

Os torcedores do Grêmio têm motivos para comemorar. Afinal, a administração da Arena informou que os dois próximos jogos da equipe em casa terão o dobro de público em relação ao duelo com o Atlético-MG, que marcou a reabertura do estádio após as enchentes que assolaram Porto Alegre há alguns meses. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda haverá restrições na operação da Arena. Contudo, o estádio passará a receber 24 mil pessoas, todas elas no anel inferior. Já os visitantes ficarão no anel superior.

Assim, haverá mais torcedores empurrando o Grêmio nas partidas contra o Flamengo, no dia 22 de setembro, pela 27ª rodada, e Criciúma, em jogo atrasado da quinta rodada, no dia 25. LEIA TAMBÉM: CBF confirma partida entre Botafogo e Grêmio em Brasília Segundo a Arena, foram instalados 252 novos refletores de LED durante a semana. Dessa forma, o objetivo é evitar a utilização de geradores nas operações. Até a última quarta-feira, o estádio ainda não tinha reestabelecido o fornecimento de energia elétrica.