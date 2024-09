Ancelotti defende Vini Jr de críticas na seleção: ‘Temos que ter carinho com ele’

Treinador do Real Madrid analisa momento de atacante brasileiro e afirma que todos estão encantados por ele no clube espanhol

Em meio às críticas a Vini Jr por suas atuações na Seleção Brasileira, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa do atacante. De acordo com o comandante merengue, exaltou o atacante, que ganhou duas Champions pelo clube espanhol e afirmou que é preciso ter carinho com o atacante, que é um dos favoritos à Bola de Ouro 2024.

“Creio que o problema é do Brasil e não quero entrar nesse tema. É um problema mais geral, de uma equipe que está encontrando dificuldade para tirar sua melhor versão. Não é um problema de que Vinicius joga bem no Real, mal no Brasil, e por isso o Brasil não está jogando bem; é um problema geral.”, disse o treinador italiano.

“Aqui estamos encantados com ele porque, mesmo que agora não esteja na sua melhor versão, ninguém, e eu em primeiro lugar, pode esquecer que, com Vinicius, pudemos ganhar duas Champions. Mesmo que não esteja na sua melhor versão, temos que ter muito carinho com ele”, completou.