Alex Sandro fará, contra o Vasco, a sua estreia com a camisa do Flamengo

Auxiliar-técnico de Tite confirma que recém-contratado estará em campo no domingo no clássico pelo Brasileirão

Três reforços do Flamengo acompanharam ao lado da direita do Flamengo a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, que garantiu vaga à semifinal da Copa do Brasil. O apoiador Alcaraz, que já fez a sua estreia, na derrota para o Corinthians, além do atacante Plata e do lateral-esquerdo Alex Sandro, que ainda não estrearam.

E Alex Sandro já está escalado para fazer o seu primeiro jogo neste domingo, contra o Corinthians. Afinal, com Viña fora por lesão e Ayrton Lucas fora por suspensão, o ex-Juventus e Seleção Brasileira é o único especialista.

“Alex Sandro vem treinando e está com condições de jogo. Ainda teremos um único treino antes do jogo, no sábado. Então faremos ali a nossa estratégia”, disse Cleber Xavier, auxiliar-técnico que estava ao lado de Tite na coletiva após a partida.