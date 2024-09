Veja o Top-10 jogadores do atual elenco com mais jogos pelo Fluminense

No Fluminense desde 2019, o meia Paulo Henrique Ganso é um dos pilares do atual elenco. Não à toa, lidera o importante quesito de jogadores com mais atuações com a camisa tricolor, considerando apenas os atletas que estão no clube.

O craque tem 254 partidas pelo Flu, liderando até com certa folga na ‘disputa’. Seu perseguidor mais próximo é o volante Martinelli, cria da base. Afinal, o Moleque de Xerém tem 215 atuações pelo Fluminense, aparecendo em segundo na lista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Nonato celebra apelido e estatística curiosa pelo Fluminense