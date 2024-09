Vasco acertou todos os 15 pênaltis que cobrou na Copa do Brasil

Cruz-Maltino passa pela terceira vez na disputa de penalidades; foram 14 acertos nestas condições e um no tempo regulamentar Crédito: Jogada 10

Se o Vasco perdeu os únicos dois pênaltis a seu favor até o momento no Campeonato Brasileiro, a história é diferente na Copa do Brasil. Afinal, o Cruz-Maltino converteu simplesmente todas as suas 15 cobranças no torneio. Na última quarta (11), contra o Athletico, a equipe precisou avançar nos pênaltis pela terceira vez na competição. Em todas essas disputas, foram 14 cobranças do Vasco, com 14 acertos – taxa de 100% de aproveitamento. Além dessas, ainda há o gol de Vegetti no tempo normal contra o Fortaleza (empate em 3 a 3). Assim, são 15 gols em 15 cobranças efetuadas. LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Athletico-PR: resistência e transpiração

Caminho foi árduo A primeira disputa foi logo na segunda fase, em jogo que ditou o ritmo do Vasco na Copa do Brasil: com muita emoção. Após abrir 2 a 0 e praticamente encaminhar a vaga, o time se desligou em campo e, então, levou a virada do modesto time paulista em pleno São Januário. Lucas Piton, porém, fez de cabeça já nos acréscimos para manter o Vasco vivo na disputa. Nas cobranças, o Água Santa desperdiçou duas de suas três chances, com o Cruz-Maltino precisando de apenas quatro batidas para eliminar os paulistas. Depois, na fase seguinte, mais jogo para cardíaco. Já com partidas de ida e volta, o Gigante da Colina se deparou com o Fortaleza e conseguiu segurar um importante empate na Arena Castelão (0 a 0). Em São Januário, tal qual contra o Água Santa, empate por 3 a 3 com uma verdadeira montanha-russa de emoções. Nesta disputa, todos os jogadores converteram suas cobranças, com exceção de Kervin Andrade – o último dos dez -, que parou em Léo Jardim.

Já nas quartas de final, contra o Athletico, as penalidades foram longe do conforto da casa vascaína. Numa Ligga Arena abarrotada, Léo Jardim voltou a se destacar e defendeu a cobrança de Canobbio, no que foi o único erro dentre os dez pênaltis batidos. Relembre as disputas e as cobranças (em ordem) Vasco 3 (4) x (1) 3 Água Santa – segunda fase Dimitri Payet, Lucas Piton, Juan Sforza e Pablo Vegetti. Vasco 3 (5) x (4) 3 Fortaleza – terceira fase Dimitri Payet, Juan Sforza, Lucas Piton, Puma Rodríguez e Pablo Vegetti; no tempo normal, Vegetti converteu sua cobrança quando o Vasco perdia por 1 a 0