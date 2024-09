STJD adia julgamento que pode suspender Textor por até 27 meses

Auditor concede prazo de 10 dias para o empresário responder os questionamentos do inquérito que apura denúncias de fraude no futebol brasileiro

Marcado para quinta-feira (12), o julgamento do acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), foi adiado. A 5ª Comissão Disciplinar agendará, portanto, a audiência em nova data. A decisão é do relator Lucas Brandão. O mandatário norte-americano responderá pelas suas alegações sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro.

O STJD abriu investigação para apurar as declarações de Textor. Nesta quinta-feira, aliás, o auditor concedeu um prazo de dez dias para o empresário responder os questionamentos do inquérito. Assim solicita a Procuradoria do órgão na denúncia contra o proprietário da SAF do Glorioso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Textor pode pegar até 810 dias de suspensão (ou 27 meses), além de uma multa de até R$ 600 mil. O STJD o enquadrou no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (ofensa à honra contra Ednaldo Rodrigues, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e o árbitro Bráulio da Silva Machado) e no 221 (dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito).