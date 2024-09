Rayan se desculpa por expulsão em classificação do Vasco

Atacante levou cartão vermelho direto ainda no primeiro tempo do jogo, quando Cruz-Maltino perdia por 2 a 0

Via redes sociais, o jogador de 18 anos celebrou a vaga, mas pediu perdão para os companheiros e para a torcida pela agressão em Esquivel, que o tirou do jogo aos 41′ do primeiro tempo.

O atacante Rayan, do Vasco, quase colocou tudo a perder na última quarta-feira (11), quando recebeu cartão vermelho ainda no primeiro tempo do duelo decisivo contra o Athletico. E nesta quinta (12), dia seguinte à classificação histórica do Cruz-Maltino à semifinal , o jovem se desculpou pela expulsão.

“Classificados! Muito feliz pela vaga na semifinal e por ver o time se superar mais uma vez e mostrar toda a sua força e união. Gostaria também de me desculpar com os meus companheiros e com o torcedor vascaíno pelo meu erro no lance da expulsão. A vontade de vencer não é justificativa pra um descuido desses, que podia ter comprometido o objetivo da equipe! Lição aprendida. Vamos pra cima sempre, Vasco da Gama!”, disse o garoto.

A expulsão de Rayan fez o Vasco jogar mais de 45 minutos com um jogador a menos. O Cruz-Maltino, no entanto, foi guerreiro e conseguiu, quatro minutos após o vermelho do atacante, descontar o placar, garantindo o resultado que levava a decisão para os pênaltis.

Agora, o Gigante da Colina assiste de camarote ao duelo entre Atlético-MG x São Paulo, que ocorre nesta quinta, na Arena MRV. Afinal, o vencedor deste confronto enfrenta o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Rayan, então, cumprirá suspensão no jogo de ida, que ainda não tem data definida pela CBF. O time carioca volta a campo no domingo (15), quando encara o clássico com o Flamengo.