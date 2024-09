Prejuízo de Neymar com NFTs supera R$ 5,5 milhões; peças estão à venda

As apostas feitas por Neymar na onda dos NFTs (token não-fungível), em 2022, não vingou e teve uma desvalorização de mais de R$ 5,5 milhões. A artes do astro do Al-Hilal estão à venda na OpenSea, plataforma especializada em negociação do núcleo, através da criptomoeda Ethereum.

A empresa Yuga Labs, criadora do Bored Ape Yacht Club – série de macaquinhos -, anunciou demissões em massa no fim do ano passado. A decisão da companhia aconteceu justamente depois da desvalorização nas peças e, consequentemente, no volume dos negócios – que caiu 89% entre 2022 e 2023.

A onda dos NFTs atingiu o meio esportivo e outros jogadores também investiram no negócio. No entanto, as artes estouraram bolhas e famosos como Paris Hilton, por exemplo, também aplicaram milhões nas peças.