Otávio, do Atlético, sofre luxação no ombro em jogo pela Copa do Brasil

O jogo entre Atlético e São Paulo durou três minutos e dez segundos para o Otávio. O volante teve uma queda feia após entrada de Luiz Gustavo e lesionou o ombro. O jogador teve uma luxação e já utiliza tipóia no local.

Otávio se envolveu em disputa de bola com Luiz Gustavo no meio-campo. O volante alvinegro caiu no gramado com o peso do corpo direcionado ao braço esquerdo e, imediatamente, levou a mão ao ombro.