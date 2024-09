Neymar manda recado para Depay, e reforço do Corinthians retribui com convite ao astro

Memphis Depay se tornou um dos principais – senão o principal – assuntos esportivos do Brasil nos últimos dias. Sua chegada ao Corinthians mobilizou os quatro cantos do país e repercutiu mundialmente, visto o tamanho da contratação e a valorização do futebol nacional. O impacto do nome quebrou barreiras do clubismo e trouxe um misto de empolgação com curiosidade a todo amante do esporte. Neymar, ídolo e torcedor do Santos, rival do Alvinegro, serve como exemplo e vibrou com a presença do astro no país.

Neymar compartilhou o post do Corinthians e citou justamente a valorização do futebol nacional, que tem recebido cada vez mais atletas de alto nível, com a chegada de Memphis. A empolgação do astro do Al-Hilal se deu não só pela presença do holandês no Brasil, mas principalmente pela expectativa da vinda de outros craques futuramente.

“Bem-vindo ao Brasil, irmão. Aproveite meu país. Muito f*** esse cara ir jogar no Brasil. Que venham mais e mais craques desse nível para o futebol brasileiro”, vibrou Neymar.