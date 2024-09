Mundial Sub-20 feminino: atacante do Brasil diz que aflição nas 8ªas serve de alerta

Autora do primeiro gol do Brasil na vitória por 3 a 1 sobre Camarões, na prorrogação, na última quarta-feira (11), em Bogotá, Priscila foi uma das protagonistas da classificação verde e amarela para as quartas de final da Copa do Mundo Sub-20 feminina. Mas não apenas por balançar a rede.

A atacante discursou durante a roda de oração da Seleção, elogiando o elenco pelo triunfo diante das africanas. Contudo, fez um alerta: a equipe precisa preservar o foco o tempo todo. Assim, repetiu o que a técnica Rosana Augusto tem por hábito pedir às jogadoras.

“É muito importante a gente começar o jogo ligadas, acabamos pecando nisso. Elas vieram com muita vontade. A outra seleção não pode ter mais vontade que a gente”, iniciou Priscila, que igualou o placar em 1 a 1 ainda na etapa incial em cobrança de pênalti: