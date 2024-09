Memphis Depay faz primeira atividade no CT do Corinthians

Novo reforço do Timão, atacante holândes compareceu pela primeira vez no CT Joaquim Grava, nesta quinta-feira

Depois da apresentação à torcida e da entrevista coletiva, Memphis Depay fez a primeira atividade no Corinthians. Na tarde desta quinta-feira, o jogador holandês compareceu ao CT Joaquim Grava para seu primeiro treino na academia pelo Timão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Memphis ainda não tem data de estreia, por não atuar desde 10 de julho. O jogador, aliás, não poderá atuar na semifinal da Copa do Brasil. A CBF recusou o pedido do Corinthians para inscrever o atacante de 30 anos, rejeitando os argumentos do clube.