Meia da seleção do Uruguai é denunciado por injúria racial a colega de clube

O meio-campista da seleção do Uruguai Bentancur foi alvo de uma denúncia por injúria racial contra Heung-min-Son, seu companheiro sul-coreano de Tottenham. A federação de futebol local, a Football Association (FA) alega que o volante desrespeitou a sua regra E3. No caso, a norma destaca a violação por “má conduta em relação a uma entrevista à mídia”.

A declaração polêmica do uruguaio do Tottenham ocorreu ainda no período de preparação da seleção celeste para a disputa da Copa América. Ele deu uma entrevista para a emissora de televisão uruguaia “Por la camiseta”. O jogador recebeu o apresentador Rafa Cotelo, que pediu a camisa de um jogador do Tottenham.

“A (camisa) do Sonny? Poderia ser do primo do Sonny também, pois todos são parecidos”, declarou Bentancur.

Companheiro sul-coreano responde fala de uruguaio

Posteriormente, a afirmação teve repercussão extremamente negativa, e Son se manifestou. O sul-coreano classificou a fala do volante uruguaio como uma piada de “péssimo gosto. Depois, Bentancur se retratou publicamente em rede social e pediu desculpas ao companheiro de clube.