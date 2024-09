Matheus Nascimento pode reforçar Botafogo contra Corinthians

O Botafogo tem um retorno importante após essa Data Fifa. Matheus Nascimento, que voltou a treinar normalmente esta semana, está recuperado de uma lesão muscular que o deixou de fora por quatro meses e esta à disposição do técnico Artur Jorge. A informação é do ”ge”.

Dessa forma, o centroavante pode ser uma opção para jogar contra o Corinthians neste sábado (14). A partida será no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro, e o Alvinegro entra em campo para tentar não só manter a liderança do campeonato, como também aumentar a distância para o segundo colocado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale destacar que além de Matheus Nascimento, o treinador também vai poder contar com Alex Telles. O lateral chegou ao clube este mês, foi apresentado nesta semana e já está regularizado para estrear pelo clube carioca. Além disso, Adryelson e Vitinho também são opções.