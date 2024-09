Maicon brinca sobre levar pontos no nariz após classificação do Vasco

Defensor mostra o corte na região, nas redes sociais, e comemora vaga do Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil

Após a classificação heroica do Vasco, nos pênaltis, sobre o Athletico-PR, o zagueiro Maicon revelou ter levado pontos no nariz após um choque, na Ligga Arena. Assim, com o triunfo por 5 a 4, na decisão de penalidades, o Cruz-Maltino garantiu a vaga na semifinal da Copa do Brasil depois da derrota por 2 a 1, no tempo normal.

“Três pontos levei eu haha. Classificados”, brincou Vale destacar que o defensor.

Vale destacar que o defensor machucou o nariz após um choque com Cuello, aos 22 minutos do primeiro tempo. Nesse sentido, teve que utilizar uma proteção na região durante boa parte do confronto e fez questão de mostrar sua força e vontade nas redes sociais.