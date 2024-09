Luan Peres celebra retorno ao Santos: ‘Achei que era o momento certo’

Zagueiro já está regularizado e se colocou à disposição para reestrear pelo Peixe em duelo com o América, no próximo domingo (15) Crédito: Jogada 10

O zagueiro Luan Peres dará início a sua segunda passagem pelo Santos. O jogador vestirá novamente a camisa 14 em seu retorno e admitiu que o interesse para sua volta partiu dele mesmo em um pedido para o seu representante. Em seguida, indicou que houve alguns obstáculos durante as negociações e, por isso, celebrou o desfecho positivo. O atleta rescindiu seu contrato com o ex-clube, o Fenerbahçe, da Turquia, e assinou com o Peixe até o final de 2027. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Acho que desde quando abriu a janela já tinha demostrado interesse para meu empresário que eu gostaria de retornar. Achei que era o momento certo de voltar antes de saber se Santos estaria interessado e se o haveria negociação. As coisas andaram e meu empresário falou que o Santos tinha interesse. As coisas demoraram para acontecer em termos de negociação, alguns clubes apareciam e a gente nem fica sabendo de tudo. Via as notícias na internet e perguntava para meu empresário se era verdade”, detalhou o defensor.

“Muita coisa ele nem me comunicava, mas eu estava ansioso. Umas três vezes por semana mandando mensagem para ele e sempre me deixando otimista. Teve um momento que eu achei que não dariam certo por situações normais de negociação porque o Fenerbahce tinha algumas exigências, mas o Santos não queria ceder. Ai o Fenerbahce também não aceitava, não em relação a mim e de clube para clube. Porém, depois houve uma reviravolta e no último dia da janela as coisas aconteceram. No final deu certo e cá estou, muito feliz de retornar”, complementou Luan. Santos já registrou o defensor na CBF O zagueiro já tem situação regularizada e pode reestrear pelo Peixe já no seu compromisso seguinte, o embate com o América, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, no próximo domingo (15). Com isso, Peres afirmou estar pronto para jogar e só depende da aprovação do técnico Fábio Carille. “Conversei com o Carille ontem, me chamou na sala dele e perguntou como eu estava fisicamente. Desde a minha pré-temporada, participei de todos os treinos, me vejo bem e ritmo de jogo só adquire jogando. Fiquei um tempo lesionado, ritmo vou ganhando, mas venho bem nos treinamentos e me sentindo bem”, reforçou o jogador:

“Antes de chegar no Santos estava há dez dias sem treinar, Data Fifa na Europa, então o Fenerbahce deu um tempo bom para descanso. Quando voltaram a treinar, foi quando já estava acertando os detalhes com o Santos. Mantive forma física na academia, mas não é a mesma coisa do clube. Estou à disposição do Carille, ele vai ver o que é melhor e seja domingo ou quinta estarei apto”, acrescentou Luan. ‘Estou apto para fazer a função que acharem melhor’ Posteriormente, o atleta deu liberdade para o comandante definir em qual posição entende como a ideal para ele. No atual cenário, a dupla de zaga titular é formada pelo experiente Gil e o promissor Jair. “Eu estou apto a fazer a função que o Carille achar melhor para mim. Seja de zagueiro, terceiro zagueiro ou lateral. A função que ele achar melhor estou aqui para ajudar. Antes de fechar o contrato, eu sabia que o foco seria subir para a primeira divisão novamente. O que eu puder ajudar, estou à disposição. Como eu fazia com Sampaoli, um terceiro zagueiro. É indiferente”, finalizou Peres.