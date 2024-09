Léo Jardim brilha, Vasco vence o Athletico-PR nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Foi no sufoco e na base da estratégia que o Vasco voltou à semifinal da Copa do Brasil após 13 anos. Nesta quarta-feira, o Cruz-Maltino venceu o Athletico nos pênaltis – com brilho de Léo Jardim – por 5 a 4, na Ligga Arena, pelo jogo de volta das quartas da competição. Com a bola rolando, a equipe carioca ficou com um a menos durante todo o segundo tempo e perdeu por 2 a 1. Cuello e Zapelli fizeram para o Furacão, mas Vegetti fez o gol decisivo que levou a partida às penalidades.

Com o resultado, o Vasco agora aguarda o confronto entre Atlético e São Paulo para saber o adversário da próxima fase. Agora, os times focam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Athletico-PR enfrenta o Fortaleza, às 18h30, na própria Ligga Arena. Do outro lado, o Vasco faz clássico com o Flamengo, também no mesmo horário, só que no domingo, no Maracanã.

Jogo agitado

Um primeiro bem animado na Ligga Arena. Atrás do placar agregado, o Athletico-PR foi logo para cima do Vasco. Mastriani, Zapelli e Canobbio tiveram chances antes dos 10 minutos. E de tanto insistir, o Furacão, afinal, abriu o placar. Esquivel chegou na linha de fundo e Cuello sozinho na área soltou uma bomba, sem chances para Léo Jardim. Pouco tempo depois, Zapelli, de cabeça, ampliou a vantagem após passe de Cuello. O Vasco, aliás, tinha dificuldades para marcar e criar jogadas. E a situação parecia piorar após expulsão de Rayan, que deu um soco em Esquivel. No entanto, o artilheiro Vegetti, afinal, diminuiu a vantagem e acalmou a Ligga Arena nos minutos finais.