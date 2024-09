Irmã de Gabigol abandona platinado e muda novamente de visual

Dhiovanna, irmã de Gabigol tem feito mudanças constantes no visual; agora, a aposta da vez é o cabelo em tom de ruivo

Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa realizou mais uma mudança de visual. Após adotar recentemente o platinado, a influenciadora, de 22 anos, investiu no ruiva e exibiu a novidade em uma sequência de fotos onde aparece de lingerie.

“Vermelho, pode?”, brincou a irmã do camisa 99 do Flamengo.

Em agosto, Dhiovanna havia platinado o cabelo, o que gerou uma onda de comparações com o visual do irmão jogador. Antes, em julho, ela cortou no modo chanelzinho, o que causou surpresa. Mas poucas semanas depois, a influenciadora radicalizou ainda mais e deixou o cabelo bem baixinho. Na ocasião, ela fez uma brincadeira sobre o novo visual.

“Agora vocês podem dizer que eu estou a cara do meu irmão”, escreveu Dhiovanna.