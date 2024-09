Ídolo do Corinthians publica foto com Depay e brinca: ‘Já ensinei’

O ex-atacante Edílson, ídolo do Corinthians, deu de tiete e tirou uma foto com Memphis Depay – reforço do clube. O encontro ocorreu nos camarotes da Neo Química Arena na noite da última quarta-feira (11), pouco depois da apresentação do holandês aos torcedores e durante a classificação da equipe à semifinal da Copa do Brasil.

“Já ensinei a fazer embaixadinhas”, brincou Edílson na publicação com Depay nas redes sociais. A mensagem, claro, em alusão ao marcante lance do ex-jogador na final do Paulistão de 1999. Memphis se apresentou aos torcedores em meio à festa na Neo Química Arena, com direito à queima de fogos. Para felicidade de ambos, o Corinthians venceu o Juventude por 3 a 1 e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil no tempo regulamentar.

A apresentação oficial de Memphis aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), no CT Joaquim Brava. O holandês está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode, portanto, atuar pelo novo clube.